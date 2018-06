Rede Record – Apocalipse – Benjamin tenta infectar o sistema das androides

André chama Dudu e Guido para a missão no hospital. Natália e Zoe não são vistas por Estela e seguem. Henrique acusa Uri de ter sabotado a sonda espacial. Benjamin pede mais um tempo à Melina para entrar no sistema de Lia. Henrique dá voz de prisão a Uri. Benjamin tenta infectar o sistema das androides com vírus para ganhar tempo. Henrique proíbe Estela de cuidar de Dylan. Ângela pede para Laodiceia receber a marca. Zoe e Natália tentam se disfarçar.



Dudu, Guido e André chegam ao hospital. Zoe e Natália se disfarçam de médicas. Saulo e Noah entram no local carregando César em uma maca. Henrique reconhece o policial e é nocauteado. Zoe e Natália avistam Laodiceia recebendo a marca. Ainda desacordado, Henrique é amarrado. Zoe e Natália ficam assustadas na presença de Saulo e Noah. César tenta resgatar Uri. André manda Dudu executar Uri. O policial se espanta ao dar de cara com César. Lia diz para André que o hospital está cheio de rebeldes. César briga com Dudu. Lia tenta alertar André e Guido para a presença dos rebeldes.



Estela flagra Zoe e Natália. Celeste fica apreensiva sem notícias dos amigos. César consegue derrotar Dudu e foge com Uri. Estela acaba revelando o paradeiro de Dylan. Natália pede para ela operar o namorado. César tenta fugir do hospital com Uri. Natália diz que é preciso levar Dylan para ser operado no esconderijo. César e Uri os encontram. Gláucia procura por Estela. César tem uma ideia para fugir com todos. Ângela bebe para comemorar a marca de Laodiceia. Melina é questionada por Greta. Gláucia encontra Estela amarrada. César e os outros tentam fugir do hospital, mas são questionados por Lia.