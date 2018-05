Rede Record – Apocalipse – Brenda altera o sistema de monitoramento de câmeras

Para tentar despistar André, Adriano o convida para tomar um drinque. César e Benjamin atacam o motorista do caminhão e entram na Nova Babilônia com o veículo. No deserto, Hanna se assusta ao ver uma patrulha de robôs. Brenda altera o sistema de monitoramento de câmeras para proteger Benjamin e César. Adriano distrai André.



Zoe fica aflita sem notícias do marido. César se aproxima da sede com Benjamin trazido dentro de uma caixa. Marta e Oziel se assustam com o aviso de Hanna. César sai do elevador com a caixa onde Benjamin está escondido. Ricardo convida os avós para receberem a marca. Vittorio sofre sem notícias de Glória. César e Benjamin chegam ao local onde está Brenda.



Benjamin senta diante do computador e tenta desativar o sistema dos robôs. Alan encontra Adriano conversando com André. Melina liga para André e diz que algo aconteceu com o rapaz da entrega. Benjamim usa um vírus para infectar o sistema central do exército de androides.



Os robôs começam a sofrer pane elétrica. Hanna e Tiatira observam os androides parados e dizem se tratar de um milagre. César amarra Brenda para ninguém desconfiar dela. De repente, o alarme dispara. Alan, André e Melina entram no local e flagram Benjamin. Alan ordena a prisão do próprio filho.