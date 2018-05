Rede Record – Apocalipse – Brenda recusa a ajuda de Melinda

Benjamin se preocupa com Glória. Ricardo manda André viajar até o Rio de Janeiro para fiscalizar a implantação da marca. Brenda não aceita viajar com o namorado. Diogo confraterniza com Ângela e eles exaltam o governo de Ricardo Montana. Felipe ampara Estela e Talita. Jonas sugere que a família tenha que abandonar a própria casa.



Na Nova Babilônia, Benjamin sofre tortura. Greta flagra Adriano fotografando as plantas da Cidade do Futuro. Melina questiona a presença de Brenda na empresa durante a noite. César tenta se esconder de alguns soldados. Adriano dá uma desculpa e despista Greta, que o olha desconfiada. Brenda recusa a ajuda de Melina. César observa o trabalho dos oficiais inimigos. O policial se encontra com Brenda e Adriano. Eles tentam achar uma forma de salvar Benjamin.



Ricardo toma café da manhã com seus familiares. Guido é surpreendido com a presença de André na delegacia. Na Agência Espacial, Uri e Dylan se apavoram ao verem fiscais do governo conferindo a implantação da marca nos funcionários. Gideon e Tamar disfarçam o incômodo diante de Ricardo. Depois de ser torturado psicologicamente, Benjamin é levado da prisão.