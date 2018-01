Rede Record – Apocalipse – César dá uma surra em Nicanor

Guido manda César interrogar Nicanor. Guto tenta falar com Talita. Oswaldo diz desconfiar de Henrique. Nicanor provoca César, mas Guido manda o policial agir profissionalmente. Robinson e Wallace chantageiam Talita. A moça fala com Esmirna e tem uma ideia. Bárbara fica constrangida com a visita de seu pai, Rodrigo. Gideon e Tamar se preocupam com Hanna. Ricardo diz estar decepcionado com a arrogância de Alan.



O pai de Benjamin se anima com as movimentações da bolsa e pede para seu assistente investir todas as suas economias. Nicanor diz que o pai de César tinha uma amante. O policial não se controla e espanca Nicanor. Guido diz que César está fora do caso. Talita rouba as joias de Estela. Zé Bento fala sobre os livros que escreveu. Rodrigo fala de um novo trabalho que iniciará em Israel.



Benjamin fala com Zoe no telefone. Isabela fica animada com a ida à Israel. Talita pede ajuda a uma amiga para vender as joias. César pede para continuar no caso. Dudu recebe um telefona e deixa a delegacia. Verônica e Stefano se preparam para o leilão beneficente. Adriano humilha Débora. Guido pede para César procurar Alencar, o delegado que prendeu Nicanor na época. Zoe recebe um vídeo anônimo enviado por Samael, o assassino misterioso.



