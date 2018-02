Rede Record – Apocalipse – César descobre que Lúcio é Samael

Isabela fica animada com a presença de Ricardo. Hanna procura por Débora. Marta e Tamar discutem. Hanna se entende com Débora. Ricardo conversa com o professor Rodrigo e propõe a reconstrução do templo. Zoe pede para falar com Saulo. Ariela aconselha Alan. Zoe entrevista Saulo e eles falam sobre questões históricas. Noah sente…