Rede Record – Apocalipse – César e Guido encontram uma nova vítima do serial killer

André aconselha Benjamin a fechar o acordo com Ricardo, mas ele se nega. Zoe chega para se despedir de seu amado. Ariela vai ao encontro de Ricardo. Ele faz uma proposta de trabalho a ela. Ricardo pede para Adriano ser discreto com suas traições. Benjamin se despede de Zoe.



Tiago reclama da conduta de Henrique. Ezequiel aconselha César a tirar de seu coração o rancor que sente por Nicanor. Laodiceia reclama do distanciamento de Jonas. Guto e Talita se beijam. Ângela diz que Raquel não percebe o verdadeiro caráter de César.



Tiatira fica feliz ao saber que Hanna está grávida. Tamar pede para falar com Marta. Benjamin conversa com seu androide, Melina. César tenta marcar novo encontro com Natália, mas é interrompido por Guido. Eles encontram uma nova vítima do serial killer.