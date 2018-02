Rede Record – Apocalipse – César encontra com Guido e revela ser amante de Natália

Pressionada por Ricardo, Débora diz perdoar o pai. Marta critica Débora. Isabela janta com Zoe e diz não ver a hora de conhecer Ricardo. Em Nova Iorque, Benjamin se lembra de Zoe. Uri pede para Benjamin marcar um encontro com Ricardo. Celeste se desculpa com Chico. Natália mente para Lúcio e diz gostar dele de verdade. César recebe um telefonema de Nicanor. Débora não consegue disfarçar e deixa a mesa do jantar. Ricardo tenta amenizar.



César fica surpreso ao ouvir Nicanor dizendo que Natália é a próxima vítima de Samael. Ela se recusa a conhecer o apartamento de Lúcio. Talita fica aliviada ao saber que Estela está melhor. Adriano beija Ariela. Laodiceia se assusta com as palavras de Jonas sobre o fim dos tempos. César pede segredo a Felipe sobre a conversa que teve com Nicanor. Tamar se emociona ao falar com Débora.



Incomodado com o tráfico de drogas feito por Robinson, Jonas vai até a casa de Esmirna. Ricardo é admirado por todos em Jerusalém. Adriano se deita com Ariela. Jonas questiona a atitude de Robinson. Gideon e Tamar ficam satisfeitos com a presença de Débora e Ricardo em sua casa. Wallace é recebido por Melina em Nova Iorque. Berenice confessa os pecados para Zé Bento. Ricardo joga seu charme para Isabela. César encontra com Guido e revela ser amante de Natália. Vittorio descobre que Glória é sua mãe.