Rede Record – Apocalipse – César pede perdão para Guto

Jonas está diante de Laodiceia, ambos desesperados, pois sua filha, o genro e Ezequiel se foram e eles ficaram para trás. Zoe está confusa e não entende o que aconteceu com sua família que desapareceu e Benjamin a abraça. Uri dá ordem para que todos voltem ao trabalho e descubram esse fenômeno. Glória, chocada com o sumiço de Verônica, é amparada por Adriano até o sofá.



Hanna chora e diz que quer sua filha e pergunta a Saulo onde ela está. Dylan discute com Uri que não conseguem chegar a nenhuma conclusão sobre o sumiço das pessoas e que todos estão cansados. Dylan diz a Uri que um ato de Deus talvez pareça uma explicação mais razoável. Guto questiona César sobre a mãe e diz que ela foi embora porque os dois viviam brigando. Os dois se empurram e César abraça o filho que chora em seus braços.



César pede perdão a Guto. Débora coloca vinho em duas taças e comemora com Luca, que questiona como ela pode comemorar alguma coisa, depois de tudo o que fez. Débora diz que não tem como mexer no passado. Uri continua analisando a imagem no computador, cansado. Zoe olha para a cidade, triste e desolada. Benjamin se aproxima dela e acaricia seus cabelos. Ricardo se reúne com os dez homens mais poderosos do mundo.



Ricardo diz aos homens que com a morte do Secretário Geral do Conselho das Nações, seria a oportunidade ideal para controlar a situação. Dias depois, Zoe conversa com Felipe, que está arrasado e diz que seu pai queria conversar com ele, que sempre o admirou. Isabela se despede do pai e vai para Jerusalém. Débora diz a Adriano que nunca pensou que sentiria falta de Verônica.



Zoe, que está de malas prontas para viajar, se despede de Benjamin e diz a ele que sente medo de perde-lo depois de tudo o que está acontecendo. Zoe diz a Benjamin que admira o esforço de Uri para descobrir sobre as profecias do fim do mundo, mesmo ele achando que tudo não passa de uma bobagem.



Benjamin diz a Zoe que não quer brigar por causa disso. Ricardo discursa no plenário do Conselho da Nações e causa impacto na plateia. Ariela observa, excitada com toda a situação. Zoe chega de viagem e vê a casa toda vazia e começa a chorar.



Os resumos dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora. OFuxico se isenta de culpa no caso de alterações.