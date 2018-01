Rede Record – Apocalipse – César revela a Nicanor que traiu sua esposa

Nicanor chantageia César dizendo que contará onde está Samael, mas em troca quer saber um segredo do policial. Benjamin está com Guto e Bruno fazendo uma varredura no computador. Aparece um arquivo que Benjamin diz ser um vírus muito poderoso. Ele pergunta para Guto quem o enviou o arquivo e ele diz que recebeu de um amigo. Benjamin investiga no computador e descobre numa rede social o nome Wallace Ferreira.



Bruno o reconhece e revela que é o filho da Esmirna. Wallace conta toda a verdade para sua mãe e diz que seu irmão Robinson também está envolvido na história. Wallace se diz muito arrependido. Esmirna pede que Wallace se entregue para a polícia e devolva o dinheiro. Na casa de Ricardo, o leilão continua quando o leiloeiro apresenta a última peça: o colar de diamantes de Débora.



Débora fica irritada, mas Ricardo diz que dará outro para ela e Adriano diz que não sabia de nada. Stefano conversa escondido com Glória e diz que não é para ela falar nada sobre seu passado. César revela a Nicanor que traiu sua esposa. César pede que Nicanor revele a verdade sobre Samael. Marta não aceita a ideia de Hanna e Saulo adotarem uma criança de outro país. Esmirna vai até a delegacia com Wallace.



Ele revela à Natália que foi o responsável pelo vazamento do nude de Talita. Ariela arremata o colar no leilão. Hanna conta para a mãe que adotará uma refugiada. César pressiona Nicanor a falar onde encontrar Samael, Nicanor dá apenas dicas. Ele diz para César descobrir a relação entre as vítimas para encontrar quem procura. Alice acorda e Tiago pergunta para Laodiceia se pode ficar a sós com Alice no quarto.



César conversa baixo com Natália e faz um carinho em seu rosto. Neste momento aparece Lúcia que disfarça e pega um café. Débora e Ariela discutem por causa do colar. No leilão, Stefano pede que Luca assuma o seu lugar ao lado dos amigos. Luca está bêbado e pergunta se este lugar é o inferno porque é somente isto que se lembra da infância no orfanato Sagrada Luz. Todos ficam em choque com esta declaração.



