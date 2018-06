Rede Record – Apocalipse – Chico vigia Guido durante a noite

Natália manda Guido soltar o celular. Melina atualiza Benjamin sobre as atitudes de Ricardo. Isabela se irrita com Débora. Guido diz que é inocente. Dudu e André aguardam notícias de Guido. Zoe pensa em fugir. Felipe conversa com Silas na prisão.



Dudu segue para o apartamento de Zoe. Melina segue ajudando Benjamin e Melina. Guido é amarrado. No apartamento de Zoe, Bárbara despista Dudu. Benjamin descobre que Estela denunciou Felipe. Estela decide receber a marca. Bárbara consegue despistar Dudu.



Chico vigia Guido durante a noite. Felipe se abre com Silas na prisão. Benjamin diz que precisa falar com Adriano. Estela vai até o hospital que era da família Aisen e se assusta ao ver Henrique no local. Natália flagra Guido tentando fugir. Estela fica surpresa ao ver que o ex-marido voltou.