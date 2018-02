Rede Record – Apocalipse – Débora aproveita o caos para se livrar do corpo de Verônica

Na redação, Arthur corre atrás de informações. Chico fez imagens do momento em que as pessoas desapareceram e Arthur pede que ele seja rápido para mandar as imagens. Arthur pergunta para Bárbara se ela descobriu alguma ligação entre as pessoas que sumiram. Bárbara fica tensa. Muita correria na delegacia. Guido pergunta para Dudu e Natália se eles têm alguma pista sobre o que está acontecendo.



Natália diz que notou algo comum em todas as ocorrências: o desaparecimento de bebês e crianças. Guido diz que também desapareceram dois policiais e um preso. Guto encontra com Talita na rua e ela diz que seu irmão sumiu. Neste momento, César aparece e fica aliviado ao saber que Guto está bem. César faz perguntas para Talita para saber quem mais desapareceu. Ela conta que Bruno, Esmirna, o pastor, o médico que a tratou em Aisen, o Tiago e uma moça que estava com ele.



Débora pede ajuda a Luca para tirar o corpo de Verônica da mansão. Débora vê o noticiário da TV com informações de que milhares de pessoas desapareceram sem motivo algum. Débora dá um sorriso e chama por Luca. Ela conta que vai aproveitar o momento em que milhares de pessoas estão sumindo para dar fim ao corpo de Verônica e assim ninguém vai desconfiar.



Dudu conta a Guido e César que ligaram da penitenciária para avisar que o carro em que levava Nicanor sofreu um acidente e Nicanor conseguiu fugir. Ricardo ouve o noticiário ao lado de Ariela. Ele pede que Ariela vá até o plenário do conselho dizer que ele tem um plano de salvação para esta catástrofe: Curar o mundo com seu dinheiro. Se o Conselho concordar, Ricardo reúne dez homens mais poderosos do planeta, injeta trilhões para dar um choque nos mercados globais.



Ricardo acredita que com isto ressuscitará a economia. Uri, Dylan, Zoe, Benjamin e Chico assistem a uma imagem do terminal em que aparece o globo terrestre flutuando e uma luz em torno do planeta. No interior da igreja, Jonas conversa com Laodiceia e explica que tudo isto que está acontecendo estava escrito na bíblia. Jonas diz que é o Arrebatamento.



Os resumos dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora. OFuxico se isenta de culpa no caso de alterações.