Rede Record – Apocalipse – Débora diz que o filho é um Deus

No funeral, as pessoas ficam chocadas diante de Ricardo. Chico e Bárbara filmam tudo. O ocorrido é televisionado para todo o mundo. Jonas diz que o Anticristo quer imitar Jesus, como descrito na Bíblia. Soraya diz que está acontecendo o que Zoe previu. Arthur Pestana noticia o fato. Ricardo discursa e se declara poderoso. Ele é ovacionado. Stefano se refere a Ricardo como um deus. Observado pelo Satanás, o Falso Profeta faz descer fogo do céu. Jonas convoca Zoe e Benjamin para uma reunião.



Saulo e Noah tentam entender o ocorrido. Dudu Poeira fala bem de Ricardo Montana. Ariela diz considerar Ricardo um deus. Bárbara fica ansiosa para rever Zoe. Ricardo conversa com Stefano e diz que o povo não resiste a um bom truque. O vilão recebe os cumprimentos dos familiares. Jonas se reúne com Zoe, Benjamin e os outros fiéis. Eles dizem que preci sarão enfrentar o Anticristo. Adriano e Alan discordam sobre Ricardo. Gideon e Tamar tentam alertar o neto para o poder de Deus.



Gloria diz temer que Stefano descubra sobre a saída de Vittorio da Sagrada Luz. Dylan fica de olho em Natália. Benjamin fala sobre a marca de Ricardo. Susana tenta alertar Isabela, mas a moça se recusa a ouvir falar mal do marido. Adriano observa a tentativa de Susana. Dylan convida Natália para jantar. Felipe diz estar preocupado com André. Jonas explica os planos de Ricardo para Vittorio. Isabela reencontra Ricardo. Débora diz que o filho é um deus. Benjamin liga para Susana e pede para ela deixar a Nova Babilônia.



Adriano conversa com Susana sobre o filho. Alan conta para Ricardo que Benjamin e Zoe tiveram um filho. Em conversa com Adriano, Susana diz que Ricardo é o Anticristo. Benjamin e Zoe se preocupam com o futuro de Davi. Susana avisa que Adriano não pode contar a verdade para Ricardo. Dylan janta com Natália. Vittorio diz que Stefano o chamou para a Nova Babilônia. Noah alerta os familiares e diz que só existe um Deus. Ricardo diz que irá perpetuar sua marca na humanidade. Adriano tenta alertar Débora e diz que Ricardo é o mal em pessoa.