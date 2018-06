Rede Record – Apocalipse – Dylan e Uri tentam fugir das explosões

Ângela aconselha Laodiceia a receber logo a marca. Elas se assustam com o barulho vindo do céu. Bárbara avisa a Arthur sobre a chuva de meteoros. Isabela se assusta com as palavras de Adriano. César foge com Saulo e Noah. Guido tenta alcança-los, mas não consegue. Diogo se assusta com os meteoros. Ricardo pede um jatinho para fugir. Ele ordena que matem Saulo e Noah.



Dylan e Uri tentam fugir das explosões. Dimitri não consegue se salvar. Guido avisa que viu César. Benjamin diz ter algo em mente. Natália se desespera sem notícias de Dylan e Uri. Arthur diz que os cientistas erraram nos cálculos. Bárbara e Arthur noticiam o desastre. Natália diz que Uri e Dylan estão desaparecidos. Feridos, os cientistas se iluminam ao verem o socorro chegando. Benjamin pede para Melina se conectar à Lia. Dylan e Uri são levados ao hospital. Estela os recebem.



Natália diz que Uri e Dylan estão correndo perigo. Henrique culpa os cientistas. César, Saulo e Noah se preparam para ajudar Uri e Dylan. Ângela aconselha Laodiceia a receber a marca. Natália pergunta quem quer acompanhá-la no resgate aos cientistas. Alan promete a Ricardo que Uri e Dylan morrerão. Uri ora a Deus. Zoe decide acompanhar Natália na missão. As androides Melina e Lia se conectam. César, Noah e Saulo planejam o resgate de Dylan e Uri. Alan não consegue falar com Dimitri e fica nervoso. Gláucia avisa que vai operar Dylan. Uri é impedido de sair do quarto do hospital. Gláucia se prepara para operar Dylan. Lia conversa com Melina. Benjamin e Brenda aguardam ansiosos.



Ângela e Laodiceia lancham com Diogo. Estela avisa a Alan sobre a morte de Dimitri. Henrique recebe uma ligação e fica animado. Susana aguarda apreensiva. Zoe e Natália chegam ao hospital. Elas ficam tensas com a aproximação de Estela. Henrique diz que Dylan só será operado caso receba a marca. Alan liga para André e diz que Uri não pode sair vivo do hospital. Lia desconfia da conversa com Melina e diz que terá que denunciá-la.