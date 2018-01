Rede Record – Apocalipse – Dylan reencontra sua ex-namorada em Nova York

Zoe consegue chegar ao carro e, assustada, descobre, sobre o banco do passageiro, uma caixa de sapato com um laço de fita. Robinson encontra Dudu e eles fecham um acordo para traficar drogas sintéticas. Estela se preocupa com o estado da filha, Talita, que pode ter sequelas depois da tentativa de suicídio. Dylan reencontra Joyce, sua ex, em Nova York, e ela diz que depois de muito tempo está apaixonada por outra pessoa.



Oswaldo mostra a Letícia provas de que o marido de Estela está desviando dinheiro do hospital. Zoe vai à delegacia relatar o que houve. Zé Bento faz uma palestra sobre os quatorze passos para o sucesso. André invade o computador de Benjamim e tenta abrir a pasta do Projeto Androide. Sabrina sente que o marido pode sair do coma e chama por Nina. Raquel diz a Guto que Talita vai ficar bem e cobra explicações sobre o que levou a moça a tentar se matar.



Ricardo e Ariela jogam xadrez e discutem a missão dela na Itália. No culto, Alice apresenta dona Olinda à família e a Tiago. Eles se orgulham do cuidado dela com a velha senhora, que usa cadeira de rodas. Tiago percebe que Alice esqueceu o celular no culto e a segue de carro para entregar o aparelho. Ela não percebe que está sendo seguida e se despede de Olinda, que passa a andar normalmente.



Tiago presencia a cena de longe e fica chocado ao ver a moça dar dinheiro à mulher. O celular da moça toca e ele vê que a ligação é de Diogo. Tiago decide continuar seguindo Alice.



