Rede Record – Apocalipse – Felipe acorda e não reconhece Sabrina

Benjamim diz a Zoe que veio ao Brasil para vê-la e o casal se beija. Sabrina fica emocionada ao ver Felipe acordado, embora ele não consiga se mexer, pois os músculos estão atrofiados após o coma. Sabrina diz a ele que não é a mesma menina que ele conheceu há 20 anos, mas que ela sempre o esperou. Alice toma coragem e confessa para o pai que a verdadeira D. Olinda morreu há seis meses e que havia contratado uma atriz para se passar por ela.



Ela explica que fingia cuidar da senhora à noite para poder cantar no bar de um amigo. Estela abre uma gaveta e percebe que várias joias sumiram. Estela desconfia de Esmirna e a demite. Guto consola Talita, que ainda está internada. Tiago conta para Raquel que terminou com Alice. Letícia revela para Oswaldo que o irmão dele saiu do coma. Natalia, Dudu Cesar e Guido conseguem identificar a vítima cuja mão foi encontrada por Zoe.



Sabrina conta para o filho, André, que o pai acordou. Felipe pisca para mostrar ao médico que consegue entender o que todos dizem. Hanna e Noah encontram a menina Ester, que ganha uma boneca. Dudu e Natália encontram, num matagal, o corpo da mulher que haviam identificado. Jonas fica mais uma vez com raiva de Ezequiel, a quem acusa de estar se intrometendo nos trabalhos da igreja.



Jonas manda Ezequiel deixar a Igreja. Em Roma, Ricardo caminha no mesmo lugar onde, anos atrás, sua mãe, Débora, parou, grávida e desesperada. Ele respira fundo e sai dali, orgulhoso. Alencar revela para César que a mulher sequestrada por Nicanor era amante do pai de César, Luís. Ricardo reencontra Stefano. Sabrina descobre que Felipe não a reconheceu.



