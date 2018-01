Rede Record – Apocalipse – Glória revela ter um câncer terminal

Wallace briga com o irmão, Robinson. Guido liberta Tião, mas o encaminha para uma clínica psiquiátrica. Oswaldo e Tiago discutem com Henrique. César trata Raquel com carinho. Oswaldo descobre que Henrique dá em cima de outras mulheres. Bárbara dá em cima de Diogo. Natália fala sobre César com Alice. Uri pede para Susana permitir que Isabela estude em Jerusalém.



Alan vibra com o sucesso nos negócios. Glória revela ter um câncer terminal. Ela confessa para Verônica que precisa ver um filho que teve no passado. Natália fica sem graça ao se deparar com Raquel e César no bar de Diogo. Verônica questiona Glória sobre o pai de seu filho.



