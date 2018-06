Rede Record – Apocalipse – Guido ordena que todos investiguem o paradeiro de Zoe

Guido ordena que todos investiguem o paradeiro de Zoe. Uri discursa diante do corpo de Dylan. André teme a fúria de Ricardo. Zoe diz que é preciso ter fé. Ricardo fala sobre os Selados Adriano. André diz que o vilão mandou acharem Zoe. Ricardo diz ter planos para Alan. André, Guido e Dudu saem busca de Zoe. Adriano desconversa diante de Isabela. Vittorio lê a carta de Glória. Ricardo ordena que Alan vá para o Rio de Janeiro procurar por Uri. Vittorio fica surpreso ao saber que é filho de Stefano.



O Falso Profeta encontra Ricardo e avisa sobre a escassez do planeta. Adriano se encontra com Melina. No esconderijo, Guto percebe a aproximação de um helicóptero. Adriano conta para Benjamin sobre os planos de Ricardo. Guido vasculha as casas da vila. Zoe e Natália se preocupam. André interroga Arthur na redação do telejornal. Dudu questiona Talita.



Guido procura por Zoe na casa de Bárbara. César diz que eles precisam deixar o esconderijo. Guido diz que o telefone de Bárbara está grampeado. Zoe telefona para a jornalista e revela o plano de fuga. Guido, Dudu e André ouvem tudo. Eles correm para o esconderijo e invadem o local.