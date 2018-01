Rede Record – Apocalipse – Isabela aconselha Benjamin a visitar Zoe

Chocada com o vídeo, Bárbara diz que pedirá ajuda de seu pai, o historiador Rodrigo. Zoe avisa que comunicará César. O policial é avisado e segue para a redação. Luiza, a amiga de Talita, entrega as joias para o policial Dudu. Noah leva Hanna para um passeio. Isabela aconselha Benjamin a fazer uma visita surpresa para Zoe no Brasil. Talita fica na expectativa sobre as joias. Wallace e Robinson fazem planos com o dinheiro.



Verônica diz que quer produzir um filme sobre as crianças adotadas pela Sagrada Luz. Stefano fica sem graça. Ângela diz que cobrará todos os direitos do ex-marido, Henrique. Ezequiel diz que visitará Felipe no hospital. Henrique entrega alguns documentos para Estela assinar. Uri fala sobre o divórcio com Dylan. Monique se mostra fiel a Deus. Na redação do telejornal, Rodrigo analisa o vídeo e fala sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse.



César chega e pede para Arthur não publicar o vídeo. Ariela fica empolgada com os ideais de Ricardo. Luca fala sobre seu passado. Dylan marca um encontro misterioso. Benjamin encontra André e Brenda e diz que passar uns dias no Rio. Ângela chega ao hospital e provoca Estela. Sabrina pede carona a Tiago para ir ver Felipe. Noah apresenta a menina Ester para Hanna. Aconselhado por Zoe, César permite que Arthur divulgue o vídeo do serial killer.



Ansiosa, Talita espera por Dudu. Guto procura por ela. Talita recebe o dinheiro das joias. Natália marca o encontro de César com o delegado Alencar. Talita chega atrasada e Wallace divulga as fotos. Robinson vê a moça chegando atrasada e pega o dinheiro no local combinado. Talita chega na praia e se desespera ao ver que os amigos receberam seu nude.



Os resumos dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora. OFuxico se isenta de culpa no caso de alterações.