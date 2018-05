Rede Record – Apocalipse – Noah ajuda os civis no deserto

André, Ricardo e Ariela seguem desenvolvendo o plano para culpar Benjamin. Brenda consegue deletar o vídeo capturado pela caneta espiã colocada em Vittorio. Jonas diz estar com a fé fortalecida. Tamar diz acreditar nas Testemunhas. Benjamim fala sobre o plano de tentar destruir os robôs usados por Ricardo. Brenda não concorda com a atitude de André em colocar a culpa em Benjamin pelo atentado a Ricardo. Melina conta que Vittorio descobriu sobre a caneta espiã. Guto tenta acalmar Talita. André avisa a Stefano sobre a descoberta de Vittorio.



Glória se prepara para fugir com o filho. Ricardo arma um plano com Stefano para deter Glória. Natália diz que deixará a polícia. Jonas avisa que receberá Glória e Vittorio em sua casa. Brenda tenta fazer contato com Benjamin. Glória e Vittorio deixam a casa de Estela.



Adriano tenta disfarçar a preocupação diante de Ricardo. Brenda consegue falar secretamente com Benjamin, mas é interrompida pela chegada de André. Diogo e Bárbara discutem ao falarem da Bíblia. Celeste lamenta o término do namoro com Dudu. Chico a consola. Eles acabam se beijando. Benjamin diz que precisará invadir a Nova Babilônia. Brenda tenta disfarçar o incômodo diante de André. Chico e Celeste ficam sem graça e se tratam como amigos. Saulo diz que precisará se ausentar por um tempo para servir a Deus.



Marta e Oziel se preocupam com Gideon e Tamar. Noah ajuda os civis no deserto. Enquanto tentam fugir, Glória e Vittorio são surpreendidos por um homem misterioso. Jonas se preocupa com o atraso deles. Glória é sequestrada e Vittorio pede ajuda à Natália. Benjamin se despede de Zoe e do filho e segue para a Nova Babilônia.