Rede Record – Apocalipse – Noah consegue libertar os reféns de um ataque

Ricardo diz querer mudar o mundo. Benjamin começa a gostar da conversa e é seduzido pelo discurso do Anticristo. Na delegacia, os policias investigam os crimes do novo assassino misterioso. Dudu implica com César. Esmirna diz que Robinson precisa ter fé. Isabela se mostra animada com a faculdade de arqueologia e fala da possibilidade de morar em Jerusalém. Benjamin pede um tempo para pensar no acordo proposto por Ricardo. O milionário aceita dar uma entrevista exclusiva para Zoe.



Débora fala mal de Ariela para Adriano. Isabela se mostra decidida a estudar arqueologia em Jerusalém. Alan fica ansioso com o encontro entre o filho e Ricardo. Oswaldo diz que Sabrina precisa ter fé na recuperação de Felipe. No hospital Aisen, Henrique reclama por terem atendido um indigente. Corrupto, ele aceita dinheiro de um fornecedor do hospital. Estela é incompreensiva com Esmirna. Os amigos de Talita e Bruno zombam de Guto. Ela o defende. Zoe fica feliz ao saber que Ricardo dará uma entrevista a ela.



Dudu e Natália investigam alguns apoiadores de Nicanor. Tamar e Gideon se preocupam com o fato de Hanna não ter tido filhos. Servindo o exército de Israel, Noah consegue libertar os reféns de um ataque. Oswaldo se aproxima de Felipe, em coma, e diz amar o irmão. Jonas impede que Ezequiel entre na igreja com os moradores de rua. Henrique proíbe a cantoria de um coral religioso no hospital.



Estela se irrita ao ver o marido discutindo com a ex-esposa, Ângela no hospital. Ezequiel prega para os mendigos no meio de uma praça. Zoe entrevista Uri na Agência Espacial. Ricardo chama Ariela para trabalhar com ele. Débora se espanta ao vê-la com o filho. César e Guido vão até o necrotério para investigar a mais nova vítima do serial killer. Eles encontram um candelabro tatuado no corpo.