Rede Record – Apocalipse – Noah salva a vida de Gideon, mas é atingido por um tiro

Ricardo diz que André será bem recompensado. Guido dá as coordenadas para Natália, César e Dudu. Verônica e Stefano seguem com os preparativos do leilão beneficente. Glória se sente mal novamente. Stefano fica incomodado ao ouvir Verônica falar que quer ajudar as crianças adotadas. Henrique passa mais trabalho para Tiago.



Tamar não aceita as desculpas de Marta. Gideon, Oziel e Noah são surpreendidos por um ataque terrorista. Com a ajuda de um técnico, Ricardo analisa os dados do computador de Benjamin. Gideon fica na mira de um dos terroristas. Marta e Tamar se desesperam. Noah consegue salvar a vida de Gideon, mas é atingido por um tiro de raspão.