Rede Record – Apocalipse – O policial Dudu se encontra às escondidas com traficantes

César se desculpa com Natália e eles voltam a investigar a cena do crime. Eles descobrem que as sete igrejas do Apocalipse é o que formaram o nome Samael. César acaba discutindo com Dudu Poeira e eles brigam. Benjamin diz que não encontrou nada de errado no celular de Ricardo Montana. O vilão mostra já saber da tentativa de Benjamin.



Em conversa com Susana, Débora diz que nunca vai se separar de Adriano. No hospital, o enfermeiro Zé Bento fala sobre a ida à delegacia. Raquel recebe a visita da filha Lorena. Henrique se recusa a deixar que Tiago faça um exame importante em Felipe. Estela chega e desautoriza o marido. O policial Dudu se encontra às escondidas com traficantes.