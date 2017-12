Rede Record – Apocalipse – Oswaldo investiga as contas do hospital

Débora finge indiferença diante de Verônica e Adriano, mas sofre ao ver Gideon em perigo. Noah, Gideon e Oziel se abraçam emocionados. Susana trabalha ao lado de Monique e Tiatira. Verônica fala mal de Débora para Adriano. Almejando a concretização do projeto da Cidade do Futuro, Ricardo pede para Ariela acompanhar um sheik árabe até o leilão beneficente organizado por Verônica. Arthur e os outros jornalistas fazem uma reunião de pauta.



César escuta as explicações do professor Rodrigo sobre possíveis razões que levariam o assassino a cometer os crimes. Natália deixa o estúdio de tatuagem. Tamar se emociona ao rever Gideon e Noah. Saulo diz que Hnna perdeu o bebê. Estela se desculpa com Henrique. Tamar lamenta a situação de Hanna. Guido e Dudu Poeira conversam com o policial Lucio sobre os assassinatos. Guto fala sobre Talita com Wallace. Dudu fica preocupado ao saber que o nome da mãe de Robinson é uma das sete igrejas.



Esmirna se surpreende com a visita de Tião de Deus. Se sentindo culpado, César procura Raquel e se desculpa. Ela diz que ele precisa dar mais atenção a Guto. Talita tira uma foto de si mesma nua. Guto recebe a foto dela. Natália pede a ajuda do policial Lucio para investigar a lista de clientes do tatuador. Tião arruma uma confusão na casa de Esmirna e é preso por Guido e Dudu.



Oswaldo investiga as contas do hospital. Henrique se encontra às escondidas com a doutora Gláucia, mas são surpreendidos com a chegada de Tiago. Alan e Susana proíbem Isabela de estudar em Israel. Zoe se surpreende ao receber um aparelho que projeta o holograma de Benjamin. O tatuador que cooperou com a investigação de Natália, é assassinado pelo serial killer.