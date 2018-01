Rede Record – Apocalipse – Raquel tenta se entender com César

Ricardo acorda assustado. Stefano se emociona com a aparição do falso anjo. No bar de Diogo, César conversa com o professor Rodrigo sobre os assassinatos. Depois do pesadelo, Ricardo bebe para se acalmar. Adriano desabafa com Gloria. Raquel fica surpresa ao voltar para casa e ver que César saiu. Zé Bento apoia Esmirna. Robinson devolve o dinheiro da fiança para Dudu. Ele pede para o policial ajudar Tião na cadeia.



Wallace HD invade o computador de Guto e rouba o nude de Talita. Falso, Henrique chega em casa e beija Estela. Bárbara e Zoe conversam sobre Benjamin e Diogo. Raquel tenta falar com o celular de César, mas não consegue. César beija Natália. Esmirna se preocupa ao saber que o ex-marido está sendo acusado de assassinato. Natália se irrita com César. Alice fica aliviada ao ver que o policial deixou o bar.



Wallace chantageia Talita e pede uma grande quantia em dinheiro para não divulgar a foto. Tamar e Gideon ficam tristes com o estado de Hanna. Marta tenta consolar Saulo. Ricardo fica furioso ao saber que não conseguiu todos os dados do projeto de Benjamin. Ele liga para André e marca uma reunião. Susana reclama da atitude de Isabela. Isabela pede para Uri convencer Susana a deixá-la viajar.



Zé Bento presenteia Berenice com um de seus livros. Henrique se irrita com Estela ao descobrir que ela deu o dinheiro da fiança para Esmirna. Na prisão, Tião de Deus prega a palavra do Senhor. Raquel tenta se entender com César, mas ele recebe uma ligação e segue para a delegacia.



Dudu e Natália investigam o assassinato do tatuador. André recebe uma grande quantia de Ricardo e promete entregas os dados restantes. Stefano diz que Gloria jamais verá seu filho e ela desmaia. Débora decide ligar para Gideon.



