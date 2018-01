Rede Record – Apocalipse – Ricardo arma plano para Alan

Ricardo arma um plano para prejudicar Alan financeiramente. Zoe sente ciúmes de Brenda. Bárbara diz que está pronta para tentar ter um filho. Raquel pede para Guto se afastar de Talita. Bruno estranha o comportamento de Talita. Esmirna se entristece com os devaneios de Tião. César descobre que o tatuador foi morto e avisa que a cena do crime foi encenada. Saulo volta para casa com Hanna.



César afirma que Tião de Deus não é o assassino. Em conversa com Uri, Ariela exige a assinatura do divórcio. Dudu pressiona César para interrogar Nicanor. Sabrina fica ansiosa com o novo exame que Felipe se submeterá. Henrique provoca Tiago. César pede um tempo para Natália.



