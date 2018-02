Rede Record – Apocalipse – Ricardo assiste pela TV o caos se instaurar

Guido diz a Oswaldo que acredita em sua honestidade. Zoe não consegue voo para o Rio e diz a Benjamin que armaram para o seu pai. Benjamin diz que seu pai é advogado pode ajudá-la e ela agradece. Débora desabafa com Stefano. Verônica chega na igreja e se esconde atrás de uma coluna, atenta. Felipe pede para Sabrina usar o vestido de noiva que trouxe na mala. Talita pede desculpas à Esmirna e diz que não queria prejudicá-la.



Arnaldo passeia de helicóptero com a esposa e os filhos. Hanna chama Ester de mãe e ela se emociona. Lorena quer saber de sua mãe Raquel se o seu pai vai embora de casa e porque eles brigaram. Felipe recorda a memória do dia do seu casamento e Sabrina se emociona. Verônica chega na mansão e vai até o quarto de Débora e a chama de assassina. Débora golpeia Verônica várias vezes, com uma caixa de joias, até que ela cai no chão e morre.



Arnaldo está sobrevoando o Rio de Janeiro com a família, quando de repente, desaparece. Bia grita pelo pai e a mãe entra em pânico. O helicóptero cai e explode. Na praia, um pai joga bola com o filho. O pai vai buscar a bola longe e quando volta percebe que seu filho desapareceu. Um carro desgovernado, sem motorista, invade a ciclovia e atropela várias pessoas. Muitos pedestres correm de um lado para o outro, apavorados.



Um grande engarrafamento provoca caos e pânico nas pessoas. Sirenes tocam por todos os lados em Nova York, pessoas apavoradas com o sumiço de seus pares. Ezequias está pregando na rua para um grupo de pessoas e passam por ali, Alice, Tiago, Bruno, Esmirna e Talita. Bruno aceita a oração e chega próximo de Ezequiel enquanto Talita fica inconformada. Todos abaixam a cabeça para a oração. De repente, a oração para e quando Talita abre os olhos não vê Ezequiel, Esmirna, Bruno, Tiago e Alice.



Talita grita desesperada e os demais moradores de rua em choque. Raquel e Lorena estão no quarto de Oswaldo arrumando a cama juntas. De repete quando fazem um movimento com do lençol, ambas desaparecem. Felipe e Sabrina estão no Central Park comemorando o casamento. Sabrina está ainda vestida de noiva e ele corre atrás dela. De repente, Felipe vê apenas o buquê no chão. Ele procura por Sabrina, assustado.



Em Jerusalém, Hanna e Ester estão brincando sob o olhar dos pais. Hanna vê Saulo chegando e deixa Ester sozinha. Ela vai ao encontro dele e, quando voltam, Ester não está no local e eles se desesperam. César procura por Raquel e Lorena que não estão no quarto. Benjamin, Melina, Brenda e André já apavorados diante da TV.



Benjamin não consegue falar com Zoe. De repente, a porta se abre e Zoe entra aos prantos. Zoe corre para os braços de Benjamin. Ricardo assiste ao caos pela TV. Ricardo diz que chegou a sua hora.



