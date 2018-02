Rede Record – Apocalipse – Ricardo e Débora se preparam para a viagem à Jerusalém

Ricardo e Débora se preparam para a viagem à Jerusalém. Zoe pede segredo a Benjamin em relação a possibilidade de Ricardo ser o Anticristo. Uri fica triste ao saber que Dylan e Joice perderam o bebê. Alan se mostra animado com o trabalho ao lado de Ricardo. Nina e Berenice pedem demissão do hospital. Gideon diz que Isabel precisa se tornar uma judia ortodoxa para se casar com Noah. Rodrigo e seus alunos seguem em uma missão arqueológica. Em conversa com Zoe, Ariela diz que Ricardo quer promover a paz entre judeus e palestinos.



Henrique diz para Natália que é inocente. Tião de Deus se instala na casa de Jonas e Laodiceia. Brenda e André desenvolvem um projeto para a marca de Ricardo Montana. Rodrigo e seus alunos encontram um objeto valioso. Estela se sente mal durante o trabalho. Dudu pede propina a Henrique. Natália mente e diz para César que está namorando Lúcio. Isabela e Noah se beijam novamente. Tiatira reencontra Hanna. Henrique dá dinheiro para Dudu tentar livrá-lo. Noah pede Isabela em casamento, mas ela diz que o rapaz está indo rápido demais.



Guto chama Talita para um passeio. Hanna lamenta o sumiço de Ester e Tiatira a apoia. César continua investigando Nicanor. Henrique mente para Natália e diz ser inocente. Arthur descobre sobre a viagem de Ricardo. Guto leva Talita até a seita de Zé Bento. Adriano dá em cima de Ariela. Benjamin descobre que Ricardo fechou o comitê de Uri. Isabela fala sobre o dia de descobertas na expedição.



Débora e Ricardo chegam à Jerusalém. Bárbara convida Diogo para um jantar. Celeste grava um vídeo com Celeste. Wallace reclama da vida criminosa que Robinson está levando e se despede do irmão. Em Jerusalém, Ricardo Montana é reconhecido nas ruas. Gideon e Tamar se emocionam ao encontrarem com o neto.