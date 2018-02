Rede Record – Apocalipse – Ricardo é o novo presidente do Conselho das Nações

Lúcio é rendido por Nicanor. Nicanor desarma Lúcio. Nicanor diz que Lúcio fez bem em sumir com Samael e que ele mesmo vai terminar o que começou trinta anos atrás. Dylan e Uri assistem no telão o que realmente aconteceu e percebem a hora exata em que a luminosidade coincide com o desaparecimento das pessoas e a temperatura aumenta muito. Ângela, Jonas e Natália seguram a bíblia e começam a entender o que realmente aconteceu.



Jonas explica que existirá um pacificador aparentemente bom mas que vai enganar a todos. Laodiceia completa dizendo que será o Anticristo. Ricardo é confirmado como o novo Presidente do Conselho das Nações e Stefano fica orgulhoso com a notícia. Ricardo diz para Ariela que sua mãe jamais negará um pedido dele. Alan é contratado por Ariela para cuidar da consultoria jurídica da empresa.



Uri diz para Susana, Benjamin, Dylan e alguns cientistas que estão na agência espacial que a missão de todos é encontrar uma explicação para o que aconteceu. Benjamin sugere a Uri usar um algoritmo que criou como se fosse um filtro.



Ele acredita que com isto consiga enxergar algo que não foi visto nas imagens. Uri e Dylan aguardam uma notícia de Benjamin para saber se a sua ideia deu certo. Benjamin diz que está funcionando e todos olham fixamente para a tela do computador. Muitos desaparecimentos aparecem na tela. Os três ficam assustados com o que veem.



