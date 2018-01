Rede Record – Apocalipse – Ricardo faz discurso emocionante para falar do banco

Diogo está com flores na entrada da redação e procura por Bárbara que tenta disfarçar a surpresa. Zoe ali com ela. Diogo entrega as flores para Bárbara que agradece. Zoe sorri. Ricardo faz um discurso para celebrar os cem anos do banco fundado pelo avô Giancarlo Montana. Tiatira conversa com Monique e diz que está arrasada pois tinha planejado uma viagem para o Peru, mas foi aconselhada a desistir porque o período é péssimo.



Oziel e Marta discutem com Saulo sobre adotar uma criança refugiada. Robinson coloca algumas roupas na mala e quando vai sair encontra Esmirna e Wallace. Benjamim diz à Estela que já está voltando para Nova Iorque e Estela o questiona se ele está fugindo de alguma coisa. Robinson diz para a mãe que gastou o dinheiro que roubou com droga para vender e vai embora. Ricardo pede que Ariela se livre do Sheik Farak.



Alice conta para Laodi que viu tudo o que acontecia, enquanto Tiago a operava. Zoe conta para Sabrina que terminou com Benjamin. Ricardo recebe um tablet de Ariela. Verônica e Débora discutem. Sheik Farak e Radija estão no carro que começa a acelerar e o motorista se apavora. Farak pede para que pare o carro.



Débora diz à Verônica que Ricardo não deveria ter nascido. Ricardo controla o carro em que está o Sheik Farak e Radija através do tablet. Sheik Farak e sua esposa Radija estão abraçados, desesperados. O carro dá uma guinada inesperada e cai no abismo.



Os resumos dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora. OFuxico se isenta de culpa no caso de alterações.