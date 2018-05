Rede Record – Apocalipse – Ricardo manda Ariela abafar notícia da chegada do asteroide

Ricardo manda Ariela abafar a notícia da chegada do asteroide. Noah e Saulo tentam convencer as pessoas a não receberem a marca. Um soldado se aproxima e os questiona. Tiatira se preocupa com a falta de provisões no acampamento. Guido diz que a polícia foi orientada a arquivar o caso do sumiço de Glória. Débora fica satisfeita ao ver os pais se ajoelhando diante da imagem de Ricardo. Arthur fica animado com a ligação de Uri. Brenda fala com André e confirma que não foi descoberta. Noah e Saulo enfrentam os oficiais. Os soldados de Ricardo tentam atirar, mas são feridos com suas próprias armas.



Uri e Dylan estranham a ausência de notícias sobre o asteroide. Ricardo agradece a ajuda de Ariela. Arthur diz que foi impedido de noticiar a chegada do asteroide. Tamar e Gideon ficam aliviados ao perceberem que o sistema de marcação está fora do ar. Adriano fica surpreso ao saber que Ricardo fará um pronunciamento importante. Diogo pega Ângela roubando comida em seu bar. César se esconde de Greta. Zoe descobre que César tentou contato com Guto. Natália estranha o comportamento de Ângela.



Bárbara reclama da maneira como Arthur se refere a Ricardo. Zoe tenta acalmar Susana. Benjamin é levado da prisão. César consegue enviar mensagem para Brenda. Eles conseguem se encontrar. Vittorio chora a ausência de Glória. Uri e Dylan ficam apreensivos com a falta de notícias sobre o asteroide. Adriano tenta convencer Ricardo a não matar Benjamin. Arthur e Bárbara anunciam o início do pronunciamento.



Zoe assiste aflita. Felipe tanta acalmar Guto. Jonas, Laodiceia e Natália também acompanham. Adriano diz que assistirá o filho junto a multidão. Ricardo diz que chegou a hora do show. Dylan conversa com Susana. Adriano encontra César no meio da multidão e lhe entrega um saco de comidas. Ricardo inicia o pronunciamento e apresenta Benjamin como o terrorista que atentou contra sua vida. Zoe se desespera.