Rede Record – Apocalipse – Stefano chama Ricardo e diz que Glória está morta

Tamar e Gideon se preocupam com as atitudes do neto. Stefano e Ricardo planejam torturar Benjamin. Isabela tenta seduzir Ricardo e é humilhada. Glória é levada até Stefano. Noah e Saulo ajudam algumas pessoas a encontrarem o abrigo secreto. Alguns soldados se aproximam. André ameaça Benjamin na prisão. Stefano serve água envenenada para Glória e faz chantagem para entregar o antídoto. O Falso Profeta diz que ela precisa renegar seu Deus e aceitar Ricardo para obter a cura.



Noah e Saulo conseguem se livrar dos soldados e ajudam um grupo de judeus a fugir. Adriano liga para Vittorio e promete salvar Glória. A governanta italiana diz não aceitar Ricardo e morre diante de Stefano. Benjamin não cede à pressão feita por André. Gideon e Tamar mostram preocupação em receberem a marca mundial. Dylan liga para Natália e diz que um asteroide se chocará com a Terra em poucos dias. Débora chama Gideon e Tamar para receber a marca. César consegue telefonar para Guto.



Natália fica chocada com o aviso de Dylan. César encontra dificuldades para manter o contato com o filho. Guto e Felipe ficam preocupados. Ricardo diz que André deve corrigir o erro. Celeste sonha com Chico. Guto diz sentir orgulho de César. Ângela reclama do racionamento de comida. Zoe se preocupa com Benjamin. Natália procura Guido. Stefano chama Ricardo e diz que Glória está morta.



Celeste sente ciúmes de Chico. Uri e Dylan decidem avisar à imprensa sobre a chegada do asteroide. Débora manda os pais ajoelharem-se diante da imagem de Ricardo. Na delegacia, Natália destrói as máquinas de implantação da marca. Ricardo descobre que a imprensa noticiou a chegada de um asteroide que está prestes a se chocar com a Terra.