Rede Record – Apocalipse – Stefano não permite que Vittorio deixe a Nova Babilônia

Jonas vê um mendigo implorando por alimento e diz que começou a ação do Cavaleiro Negro, que traz a fome ao mundo. Adriano se lembra do passado com Débora e fica transtornado. Susana recebe o apoio de Uri. Zoe diz que Alan está possuído pelo mal. Tamar tenta confortar Gideon. Noah conversa com as Duas Testemunhas. Celeste e Dudu conversam sobre o Anticristo.



Laodiceia e Ângela reclamam da caridade feita por Jonas. Ricardo pressiona o presidente dos Estados Unidos para fechar um acordo. Adriano finge descontração perto de Alan. Bárbara procura Zoe e pede desculpas. Brenda, André e Melina trabalham no desenvolvimento de um nano chip que Ricardo implantará nas pessoas. O Anticristo segue acuando o presidente da América.



Stefano não permite que Vittorio deixe a Nova Babilônia. Zoe se entende com Bárbara. Tiã o procura César e diz que um policial anda ameaçando Robinson. Enquanto passeiam por Nova Iorque, Natália e Dylan reparam em uma pessoa catando resto de comida. Estela se desespera com o caos no hospital. Wallace descobre que Benjamin está no Brasil. César diz que usará Robinson para pegar o policial corrupto. Chico aconselha Celeste a deixar Dudu. Benjamin diz que Wallace deve se afastar de Ricardo.



Bárbara e Arthur noticiam a fome e o caos pelo mundo. Na Nova Babilônia, Ricardo brinda com Ariela, Alan, Isabela, Stefano e Débora. Adriano e Vittorio tentam disfarçar o incômodo. Jonas abre a Bíblia, no livro do Apocalipse, e começa a ler sobre a abertura do Quarto Selo. Ele fala sobre o Cavalo Amarelo e o seu Cavaleiro, chamado Morte.



Bárbara e Arthur noticiam os surtos e epidemias de doenças pelo planeta. Ricardo concede entrevista e fala sobre sua Marca. Benjamin e Wallace lamentam terem trabalhado no desenvolvimento da Marca do Anticristo. Saulo tenta impedir que alguns judeus ataquem Moisés e Elias. Isabela e Débora comemoram o êxito de Ricardo.



Ariela diz que Israel é o maior foco de resistência. Novos países aceitam a liderança de Ricardo. Arthur diz que Israel é a única exceção. Noah enfrenta Gideon e critica Ricardo. Ariela diz que Israel não aceitará os ideais de Ricardo. O vilão avisa que ordenará uma invasão à Jerusalém.