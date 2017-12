Rede Record – Apocalipse – Stefano recebe Verônica na igreja

César diz não desconfiar que Nicanor esteja agindo novamente. Zoe agradece a atenção de Uri. Em conversa com André, Benjamin diz ter o pé atrás com Ricardo. Débora se irrita ao saber que Ricardo chamou Ariela para trabalhar com ele. Stefano recebe Verônica na igreja. Benjamin esconde seu sentimento por Zoe. Susana se preocupa com a viagem que Isabela quer fazer.



Celeste tenta ganhar a função de garota do tempo. Robinson ameaça Dudu. Bárbara e Arthur dão notícias sobre o novo assassinato. Na delegacia, os policias investigam o caso. Débora se queixa de Ariela com Ricardo. Adriano dá em cima de Ariela. César diz que precisa entender o livro do Apocalipse para entender a mensagem do serial killer. Bárbara se impressiona com a popularidade de Celeste nas redes sociais. Ricardo mente para Débora e diz que desistirá de contratar Ariela.