Rede Record – Apocalipse – Susana diz que quer apresentar Monique a Uri

No local onde foi encontrado a nova vítima, César observa os nomes das igrejas ao lado do nome Samael novamente. Dudu Poeira fala mal de César para Natália. Isabela tenta incentivar Benjamin a aceitar a proposta de Ricardo. Ela toma um susto com a robô Melina. Susana diz que Alan precisa apresentar uma mulher para Uri. Isabela fica impressionada com Melina. Ricardo e Ariela planejam novos momentos juntos. Saulo percebe que Hanna ainda se incomoda com a felicidade de Débora. Marta e Tamar brigam. Susana diz que quer apresentar Monique a Uri. Alan convida o irmão para jantar em sua casa.



Dudu entrega dinheiro para Robinson pagar a fiança. Esmirna lamenta a situação do filho. Ela se recorda de Tião de Deus e fica ainda mais mexida. Bruno implica com Talita ao ver que ela está com Guto. Gideon consola Tamar. Guto e Talita se beijam. Raquel se preocupa com a demora do marido. Guido se incomoda com o jeito de Dudu. César marca novo encontro com Natália.



Talita chama Guto para uma festa. André decide falar com Ricardo. Verônica prepara tudo para o leilão. André encontra com Ricardo e avisa que pode ajudá-lo a fazer parceria com Benjamin. Débora se irrita com a atitude de Verônica e se prepara para voltar à Roma. Em conversa com Ricardo, André diz que não permitirá que Benjamin cancele a parceria. Ele então oferece todos os projetos de Benjamin para o vilão. César e Natália se beijam em um quarto de hotel.



Ricardo agradece a atitude de André. Ele manda um funcionário seguir o rapaz. Ricardo fica furioso ao saber que Benjamin iria lhe dizer não. Oswaldo vai com Letícia até o bar de Diogo. Ele percebe que Alice, filha do pastor Jonas, está cantando no palco. César lembra do aniversário de casamento com Raquel e abandona Natália no hotel. Raquel prepara um lindo jantar para receber o marido. Glória procura o sacerdote Stefano e pergunta sobre um filho que tiveram no passado.