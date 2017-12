Rede Record – Apocalipse – Tião de Deus é levado para a cela

O assassino simula um assalto e deixa o estúdio de tatuagem. Zoe fica impressionada com a inteligência de Benjamin. Isabela fica revoltada com a proibição dos pais. Glaucia despista Tiago. Adriano tenta provocar Débora. Alice convida Natália para ir ao bar de Diogo. Guto discute com César e sai de casa.



Tião de Deus é levado para a cela. Zé Bento consola Esmirna. Wallace discute com Robinson. Alan diz que Uri deve dar mais atenção à vida amorosa. Benjamin se declara para Zoe. César discute com Oswaldo. Raquel leva Guto ao culto da igreja. Dudu diz para Guido que Tião é um forte suspeito dos assassinatos.



Bruno reclama do distanciamento da família. Guto conversa com Ezequiel. Bárbara conversa com Zoe sobre sua vontade de ser mãe logo. Dentro da redação do telejornal. Celeste faz vídeos para suas redes sociais. Ezequiel leva Guto para sua casa e Jonas reclama. Alice fica sem graça ao ver César no bar. O demônio se disfarça de anjo de Deus e engana Stefano. Ricardo tem um pesadelo e acorda apavorado.