Rede Record – Apocalipse – Tiatira chega ao acampamento e morre nos braços de Hanna

Stefano diz que Felipe precisa virar um exemplo para os rebeldes. Gideon e Oziel conversam com as esposas. Chico e Celeste se beijam novamente. Isabela pede para Greta lhe dar aulas de luta. André pergunta qual o plano de Ricardo. Guido tenta prestar atenção na conversa de Jonas e Zoe. Alan avisa à Débora sobre a ida à Nova Iorque. Greta aceita dar aula para Isabela. Jonas desconfia de Guido. Ricardo orienta André. Chico pede Celeste em casamento. Débora se anima com a aula de Greta.



Celeste aceita o pedido de Chico. Isabela encara Greta e apanha durante a aula. Tiatira chega ao acampamento do deserto, mas acaba morrendo nos braços de Hanna. Talita diz que Estela precisa seguir a vida. Tiatira é velada. Guido observa os rebeldes e se lembra da conversa que teve com André. Ricardo provoca seu funcionário e agarra Ariela.



Natália flagra Guido tentando fazer um telefonema. Ricardo planeja o sofrimento de Benjamin. Felipe conhece Silas na prisão. Benjamin elogia os conhecimentos de Brenda. Eles conseguem estabelecer comunicação com Melina.