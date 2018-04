Rede Record – Apocalipse – Wallace aconselha Robinson a deixar o crime

Adriano fica mexido com as palavras do pastor sobre o Senhor. Dylan recebe Natália em Nova Iorque. Débora age de maneira sensual com Alan. Stefano recebe Vittorio na Nova Babilônia. Em conversa com Susana, Tiatira diz que Israel não aceitará a imposição de Ricardo. Wallace fica surpreso com a recuperação de Tião, que o alerta para Ricardo. Robinson conta que quer deixar a vida do crime, mas Dudu o ameaça.



César diz temer a presença de Adriano. Stefano avisa a Vittorio que agora o único deus é Ricardo. Natália acha graça do jeito de Uri. Benjamin e Adriano se juntam na luta contra o mal. Wallace aconselha Robinson a deixar o crime. Alan e Susana discutem e ele a expulsa do apartamento. Tião diz que Wallace não pode continuar servindo Ricardo. Susana se separa de Alan.



Adriano agradece a ajuda de Estela e Glória. Natália elogia Dylan e eles se beijam. Bárbara diz que agiu mal com Zoe. Aos prantos, Susana procura Uri. Zoe fala do próximo selo do Apocalipse, o Cavaleiro negro, que representa a fome no mundo. Jonas lê o trecho da Bíblia em questão.