Rede Record – Apocalipse – Zé Bento ouve as profecias de Tião de Deus e fica mexido

Preocupado, Stefano pede para Glória não tocar no assunto. Oswaldo vai com Letícia até o bar de Diogo, onde Alice está cantando. Oswaldo convida Tiago para o local. André aparece na casa de Benjamin e finge que está tudo bem. Acompanhado de Alan e Susana, Uri conhece Monique. Wallace e Zé Bento saem para uma balada. Esmirna se entristece ao lembrar de Tião. Jonas e Ezequiel falam sobre as pistas encontradas pela polícia nos locais dos crimes. Alice se desespera ao ver Tiago entrando no bar de Diogo.



César tenta se desculpar com Raquel, mas ela se entristece com a falta de comprometimento do marido. Monique estranha o jeito de Uri. Com a ajuda de Diogo, Alice consegue se esconder do namorado. Henrique discute com Estela. Guto e Talita se divertem na balada. Wallace se envergonha ao ver Tião de Deus na porta da boate. Zé Bento é paciente com Tião. Monique se despede de todos na casa de Alan. Débora se queixa com Ricardo sobre o leilão que Verônica está organizando.



Glória se sente mal e Verônica estranha. Dudu vende drogas na boate. Talita oferece entorpecentes a Guto, que aceita. Zé Bento ouve as profecias de Tião de Deus e fica mexido. Gideon e Oziel falam da briga das esposas. Saulo conta que a esposa está grávida. Hanna sente uma forte dor. De volta ao Rio, Zoe reencontra os familiares. Sabendo da vontade de Benjamin, Ricardo se antecipa e diz não querer mais fazer a parceria com o rapaz. André fica tenso.