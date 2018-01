Rede Record – Apocalipse – Zoe convida Benjamin para ir à igreja

Ricardo agradece Ariela por ter pego o colar com a esposa do Sheik e pede que ela o entregue. Verônica está discutindo com Débora quando Ricardo aparece e devolve o colar à Débora. Benjamin vai até o hospital visitar Felipe. No quarto se encontra com Zoe e Sabrina. Sabrina agradece Benjamin pelo o que tem feito a seu filho. Benjamin sai do quarto e Zoe vai atrás dele. Ela o convida pra ir à igreja.



Ele leva um susto mas disfarça querendo mostrar boa vontade. Alan liga para seu tio Oziel e diz que Isabela ganhou um estágio em Jerusalém. Alan pergunta se Isabela pode ficar na casa de Oziel e a resposta é positiva. Stefano pergunta para Vittorio se ele sofreu ou testemunhou alguma anormalidade no orfanato. Vittorio diz que sim e que o criminoso foi afastado, porém levado para outra escola mantida pela Sagrada Luz.



Stefano se assusta. Benjamin vai com Zoe à igreja e são recebidos por Letícia e Oswaldo. Luca entra por engano no quarto de Débora, mas, quando ia embora, ela pede que ele fique. Os dois se beijam. Benjamin discute com Zoe sobre suas crenças e vai embora dizendo que tudo está acabado.



Adriana diz para Glória que Susana concordou em tratá-la, mas que teriam de viajar para Nova York imediatamente. Ricardo diz que vai junto. Benjamin encontra Alan bêbado em um bar. Alan conta para Benjamin que arruinou a família, perdeu todo o dinheiro e estão falidos.



Os resumos dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora. OFuxico se isenta de culpa no caso de alterações.