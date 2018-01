Rede Record – Apocalipse – Zoe decide se separar de Benjamin

Bárbara e Diogo estão em choque. Bárbara leva a mão até o pescoço de Alice e vê que ainda tem pulsação e grita para chamarem os paramédicos. Bárbara se depara com armas no chão e o corpo do assassino caído no chão. Dudu Poeira se aproxima e deduz que ele matou todo mundo e depois se matou. Ezequiel e Jonas recebem a notícia de que Alice está no hospital. Tiago vê Alice no hospital e diz que quer cuidar dela. Ele faz a cirurgia.



Celeste e Bárbara recebem atendimento no hospital. Dra. Glaucia encontra com Jonas e Laodicéia no hospital e dá a notícia que Dr. Tiago está fazendo a cirurgia em Alice e que ela corre sim risco de vida. Dudu, Natália e César estão no local do crime e já possuem a identificação do assassino. Dudu diz que o assassino estava desempregado e levou um fora da noiva. Bárbara vai até o apartamento de Zoe e conta o que aconteceu.



Zoe e Benjamin discutem e se separam, porque pensam muito diferente sobre fé. Zoe acha que não tem como dar certo um relacionamento, já que ela acredita em Deus e ele não. Ricardo diz para Luca que precisa da presença dele no leilão que acontece em sua casa para emocionar a todos. Bruno pressiona Talita a contar a verdade para que Esmirna não leve a culpa. Benjamin chega e conta que se separou de Zoe.



Ele pede para Talita leva-lo até a casa do Guto para ter acesso ao computador e descobrir quem vazou a foto dela. Tiago dá a notícia aos pais de Alice que deu tudo certo na cirurgia e ela está se recuperando. Débora tira satisfação com Ricardo sobre a presença de Ariela no leilão. Ricardo diz que ela é importante para seus planos. César entra na sala de interrogatório com os arquivos sobre os velhos e novos assassinatos.



César diz a Nicanor, que está algemado, que tudo o que ele havia contado era verdade sobre a amante de seu pai que escapou quando ele foi morto. E Nicanor o provoca dizendo que o pai de César foi vítima e não herói. César fica nervoso.



Os resumos dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora. OFuxico se isenta de culpa no caso de alterações.