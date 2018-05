Rede Record – Apocalipse – Zoe descobre que Felipe está a sua procura

Natália e Guido inventam uma desculpa para explicar os danos aos equipamentos. Uri e Dylan despistam os fiscais. Alan se coloca ao lado de Ricardo contra os próprios familiares. Zoe sai à procura de Jonas. Natália encontra um esconderijo. Noah e Saulo encontram outros judeus selados. Ricardo ameaça Uri e Dylan. Felipe e Estela são surpreendidos com a chegada de André no hospital. O funcionário de Ricardo avisa que todos deverão receber a marca. Zoe é reconhecida como esposa de Benjamin nas ruas e sofre ameaças. Ricardo usa um aparelho de realidade virtual para torturar Benjamin. As pessoas começam a jogar pedras em Zoe e Jonas.Natália chega ao local e impede o linchamento.



Ricardo entra na imaginação de Benjamin e o ataca usando a imagem do pequeno Davi. Felipe e Estela ficam surpresos com a arrogância de André. Em Jerusalém, a multidão se emociona com as palavras dos judeus selados. Enquanto é torturado, Benjamin recita as palavras do Senhor e Ricardo se irrita. Natália diz conhecer um local que servirá como esconderijo. Noah e Saulo se separam para levar a palavra de Deus adiante. André pergunta para Felipe sobre o paradeiro de Zoe. Benjamin se recusa a aceitar Ricardo.



Natália fala sobre o local que servirá de esconderijo para Zoe. Talita fica assustada ao saber que o governo mundial se apossou do hospital da família. Zoe se prepara para deixar a casa de Jonas. Gláucia dá em cima de André. Zoe conhece o esconderijo achado por Natália. André procura por Zoe na casa de César. Gláucia ajuda na fiscalização da marca nas pessoas.



Zoe descobre que Felipe está a sua procura. Natália diz que não consegue confiar em Ângela. André manda retirarem as provisões da casa de César. Guto tenta avisar a César. Ariela atualiza Ricardo sobre os últimos acontecimentos. Guto consegue avisar a César sobre a procura de André.