Rede Record – Apocalipse – Zoe ora a Deus

Benjamin diz para Isabela que é inocente. André encontra o brinquedo do filho de Zoe na casa de Estela. Ricardo recebe o auxílio de Ariela. Susana diz que vai para o Brasil. Gideon diz que Adriano é confiável. Ricardo oferece Greta para Stefano. Brenda é flagrada por Melina tentando romper o sistema. Débora estranha a aproximação dos pais com Adriano. César tenta se esconder dos soldados. Isabela não concorda com as palavras de Benjamin. Felipe segue para a delegacia.



Zoe ora a Deus. Adriano despista Débora. César consegue entrar na empresa Gudman. Brenda ataca Melina. César briga com um soldado. Brenda tenta desligar Melina. Guto diz que André prendeu Estela e Talita. Débora procura por Gideon e Tamar. César leva a melhor contra o soldado. Brenda tenta desligar Melina. Felipe procura por Estela e Talita na delegacia. André as amedronta.



Ricardo e Stefano se encontram com Greta e Ariela. Alan beija Débora. Brenda consegue desligar Melina. César ataca outro soldado e segue na direção de Benjamin. Greta se assusta ao perceber as intenções de Stefano. Felipe pede para falar com o filho. André ameaça Estela e Talita.



Enquanto fala com Isabela, Benjamin é surpreendido com a chegada de César. Alan e Débora se assustam com o alarme. Ricardo escuta o sinal sonoro e avisa que Benjamin não pode fugir.