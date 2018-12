Rede Record – Jesus – Adela desabafa com Barrabás

Judas Tadeu briga com Tomé. Todos comentam sobre a bebedeira de Tomé. Mateus o apoia. Adela desabafa com Barrabás. Gestas consegue escapar da casa de Judite. Jesus olha para Tomé com compaixão. Felipe se despede de seu irmão cego. Fílon e Abel são levados ao sinédrio por Joana. Caifás se sente insultado.



Petronius pede para Barrabás conter os rebeldes, mas ele avisa que não pode fazer nada. Uma mensagem chega para Pilatos. Cornélius é obrigado a investigar o abrigo dos rebeldes, denunciado por Asisa. Herodíade seduz Caius e eles marcam de se encontrar em outro local. Cornélius e o centurião romano vão até a casa de Pedro e encontram Sara.