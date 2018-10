Rede Record – Jesus – Adela é presa e levada para a mesma cela de Barrabás

Barrabás diz não ter feito nada contra Maria Madalena. Simão Zelote fala sobre suas andanças com Jesus. Caleb se apresenta a Antipas e fala do milagre feito por Jesus. Herodíade se irrita. Barrabás não se entende com Simão Zelote. José de Arimatéia fica satisfeito com a aproximação entre Tiago Justo e Deborah. Antipas confronta Herodíade e permite que Caleb veja João Batista. Shabaka tenta esconder, mas Susana vê sua mão ressequida por uma doença. Ela o convence a procurar Jesus. Na casa da família de Lázaro, Maria Madalena é atormentada por demônios.



Caleb visita João Batista na prisão. Lázaro, Maria e Marta percebem que Maria Madalena fugiu. Os seguidores comem e conversam enquanto Jesus ora a Deus. Shabaka vai até a sinagoga de Cafarnaum para encontrar o Messias. Jesus questiona as críticas de Jairo e Simão Fariseu. O Filho de Deus surpreende a todos e pede para ver a mão de Shabaka. Susana se preocupa como pai de criação. Jesus cura a mão ressequida de Shabaka. Simão Fariseu e Jairo se irritam.



Goy e Cornélius comentam sobre os milagres de Jesus. Shabaka comemora. Asisa se irrita ao saber que Mateus não foi vê-la. Caius se recusa a pagar pelos serviços de Adela. Tiago Justo diz que pedirá a mão de Deborah em casamento. Caifás encontra com Anás e lamenta que Livona tenha perdido o bebê. A serva arma um plano para Judite se deitar com outro.



Adela é presa e levada para a mesma cela de Barrabás. Lázaro encontra com Maria Madalena e consegue conversar com ela. Jairo manda recado para a mãe de sua filha. Yoná conversa com Gabriela e fala sobre o passado de Jesus. Chuza atualiza Joana sobre os últimos acontecimentos. Diana auxilia Almáquio na cozinha do palácio e fica tensa ao saber que prenderam sua mãe. Pilatos se preocupa com a seca que está tornando as terras improdutivas. Em Cafarnaum, os seguidores de Jesus ficam impressionados com a quantidade de pessoas que chegam para ver o Messias.