Rede Record – Jesus – Adela lava os pés de Jesus

Simão Fariseu tenta expulsar Adela de sua casa, mas Jesus o impede. Ela se sente envergonhada, mas o Messias ergue seu queixo e sorri. Emocionada e profundamente arrependida, Adela lava os pés de Jesus. Petronius aceita fazer uma nova busca à Madalena. Susana pede para falar com Barrabás. Jesus questiona a atitude de Simão Fariseu e perdoa os pecados de Adela. Dimas tenta disfarçar diante de Claudia. Joana visita João Batista na prisão. Hélio e Longinus trocam provocações. Malco encontra Ami bêbado, rodeado de prostitutas. Caius se aproxima e questiona Ami. Barrabás agradece a visita de Susana.



Ami suborna Caius. Malco chama a atenção de seu tio. Dimas se apresenta à Diana. Susana e Petronius procuram por Maria Madalena. Pedro pede desculpas à Adela e a convida para passar a noite em sua casa. Dimas conversa com Diana e são surpreendidos com a chegada de Caius. Petronius e Susana vão até a casa de Lázaro. Eles explicam que Maria Madalena está possuída por sete demônios.



Pedro apresenta Adela aos familiares. Dimas consegue despistar Caius e marca um novo encontro com Diana. Givon fica constrangido com as palavras de Jesus. Adela explica o que a fez lavar os pés de Jesus. Caius se encontra com Petronius e fala sobre o ocorrido com Ami. O soldado mente e diz que o ex paralítico já tinha gastado todas moedas. Caifás desabafa com Judite e Livona. Efraim se irrita ao ver Laila defendendo Jesus.



Sula desrespeita Adela. Sula vê João beijando Gabriela e dá dicas para a menina. Simão Zelote se desculpa com Adela. Judas Iscariotes ajuda Natanael a conquistar Yoná. Maria aconselha a filha. Petronius avisa a Pilatos que Ami enganou Helena e se apossou das moedas. Irritado, o governador romano ordena a crucificação de Ami.



