Rede Record – Jesus – Adela tenta falar com Livona

O Gerasano agradece a ajuda de Jesus e se despede. Ami questiona Malco, mas é levado preso. Edissa se despede de Cassandra. Caius provoca Tiago Justo. Jairo procura por Jesus. Deborah fica tensa ao ver Caius com Tiago Justo. Barrabás desconfia da presença de Goy na cidade. Adela tenta falar com Livona. Ami é levado até Petronius.



José de Arimatéia fala sobre Edissa com a família de Tiago Justo. Malco visita Ami na prisão. Salomé se desespera ao saber que Herodíade sumiu com Longinus. Edissa tenta ir ao encontro do Messias. Jairo implora para Jesus salvar sua filha.