Rede Record – Jesus – Barrabás debocha de Simão Zelote

Heitor pede para João e André orarem para Salomé reaparecer. Judas Tadeu pede para helena ajuda-lo a visitar Ami. Cassandra procura por Petronius. Tiago Maior e Filipe ajudam os necessitados. Claudia elogia o serviço da serva Temina. Caius manda os soldados prenderem Tiago Justo. Na sinagoga, Tiago Menor e Natanael são questionados por um sacerdote ancião. Barrabás debocha de Simão Zelote e descobre que Cassandra é irmã de Petronius. O centurião chega até a casa de Lázaro acompanhado de Susana e Longinus. Eles perguntam sobre o paradeiro de Jesus. Lázaro e suas irmãs se assustam ao verem Maria Madalena possuída e amarrada em uma carroça. O sacerdote acusa Tiago Menor e Natanael de serem adoradores do diabo.



Barrabás se revolta contra Simão Zelote e Cassandra. Lázaro avisa que ajudará Susana a encontrar Jesus. Natanael e Tiago Menor são chicoteados pelos sacerdotes. Tiago Justo é jogado na prisão. Helena pede para Caius permitir a entrada de Judas Tadeu na cela de Ami. Caifás descobre que os apóstolos de Jesus estão curando pessoas. Gestas descobre que Livona é irmã de Adela. Mateus fala sobre os filhos que vivem em Roma. Gestas fica irritado com Livona. Caifás não gosta de ver Judas Iscariotes e Tomé curando pessoas. O sacerdote ordena que Malco os prendam caso apareçam novamente.



Ami recebe a visita de Judas Tadeu. Lázaro e Susana levam Maria Madalena, amordaçada, ao encontro de Jesus. Judas Tadeu fala sobre a parábola do rico e Lázaro para Ami. Joana e Claudia ficam impressionadas com as histórias contadas por Judas Iscariotes. Simão Fariseu fica apavorado ao ver Maria Madalena possuída. Deborah descobre que Tiago Justo está preso. Tomé recusa uma taça de vinho oferecida por Almáquio. Diana é atormentada pelo Satanás e desmaia.



