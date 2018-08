Rede Record – Jesus – Barrabás diz que avisará aos rebeldes sobre surra em Batista

Jesus, André, Filipe e Natanael chegam em Cafarnaum. Abner, o endemoniado, dorme caído ao chão em um sono agitado. Ele é atormentado pelo Satanás. João Batista não liga para o que Quemuel lhe disse e avisa que Jesus é superior a qualquer mensageiro de Deus. Em Cafarnaum, Abner é seguido pelo Satanás. Jesus percebe a presença do mal no local. Simão se despede de Laila e avisa que um Homem iluminado está na cidade. Mateus sai para ver o Messias.



André procura por Mateus, seu irmão. Sara e Gabriela avisam que ele não está. Jesus chega até a sinagoga e é observado por todos. Sula avisa que precisa voltar para casa e se despede de Maria. Petronius aconselha Helena. Joana conta para Cláudia sobre a surra que Batista levou. Herodíade tenta disfarçar o desconforto. Hélio vê que Batista já está melhor.



Barrabás diz que avisará aos rebeldes sobre a surra que deram em Batista. Arimatéia permite que Deborah saia de casa sozinha. Caius e Longinus limpam as latrinas da fortaleza. Pilatos diz que Antipas pode partir depois da corrida de bigas. Mateus se sente tocado com as palavras de Jesus. André reencontra Pedro e avisa que conheceu o Messias.



Atormentado pelo Satanás, Abner rouba uma faca na casa de Asisa e ataca Gabriela, mas acaba soltando a menina. Salomé, Deborah e Helena se encontram na cozinha de Almáquio. Claudia avisa a Pilatos que soldados romanos deram uma surra em João Batista.

Livona desabafa com a irmã Adela. Ela diz que Judite está pressionando tanto que Caifás não está conseguindo realizar suas obrigações. Diana leva comida para sua mãe. Caifás conversa com Anás e diz que não está conseguindo cumprir as obrigações com Livona. Judas Iscariotes se mostra interessado em conhecer o Messias. Perturbado, Abner observa Jesus.

Antipas desconfia que Herodíade possa ter mandado darem a surra em João Batista. Pilatos descobre que Herodíade ordenou o ataque a Batista. Antipas questiona a esposa. Em Cafarnaum, Abner chama a atenção de todos na sinagoga e grita para Jesus. O Filho de Deus percebe a presença do Satanás atrás de Abner.