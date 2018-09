Rede Record – Jesus – Barrabás é jogado no calabouço

Jesus não liga para as palavras ditas por Jairo e, milagrosamente, faz Caleb voltar a andar. Barrabás diz que não fez nada com Maria Madalena e provoca Petronius. A viúva de Levi ameaça Caifás, que lhe acerta um tapa. Revoltada a mulher parte para cima do sumo-sacerdote. Judite acerta um objeto na cabeça da viúva, que cai morta. Petronius ordena a prisão de Barrabás. Judas Iscariotes fica impressionado com as atitudes de Jesus. Livona e Caifás decidem esconder o corpo da viúva de Levi. Barrabás é jogado no calabouço. Escondida, Livona vê Caifás e Judite se desfazendo do defunto. Longinus investiga o quarto de Barrabás na hospedaria. Petronius atualiza Pilatos sobre os acontecimentos.



Claudia conforta Kesiah. Deborah procura Caius. Susana se preocupa com Maria Madalena. Diana sai para ver Adela. Almáquio recebe Lázaro. Deborah se encontra com Caius e avisa que está grávida. Jairo diz para Simão Fariseu que é preciso ficar de olho em Jesus. Caius diz que o filho não é dele e humilha Deborah. Em conversa com Susana, Kesiah revela que Maria Madalena é atormentada por demônios. Asisa trata mal a serva Rebeca. Susana tenta apoiar Kesiah. O leproso curado vai até o Templo e fala sobre o ocorrido.



Mateus fica mexido com as palavras de Jesus. Ami se mostra esperançoso. Mateus aceita o convite do Messias e começa a segui-Lo. Ami e Edissa falam sobre os milagres de Jesus. Diana se revolta contra Adela. José de Arimatéia questiona o choro de Deborah. Susana encontra Petronius e revela que Madalena está possuída. Mateus convida Jesus para comer em sua casa.



