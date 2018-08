Rede Record – Jesus – Barrabás pede para fazer uma proposta a Dimas e Gestas

Pedro discute feio com Cornélius. Sara pede para o romano não brigar com seu genro. André diz que os samaritanos não gostam de judeus. Jesus avisa que irão ao encontro deles. Simão Fariseu e Jairo flagram bandidos roubando um homem. Tiago Menor implica com Yoná. Antipas é avisado sobre a aproximação de tropas inimigas. A serva Bina se preocupa com a ordem de Herodíade.



Deborah, Salomé e Helena fogem da casa de Arimatéia. Simão e Jairo observam o homem atacado pelos bandidos. André e Filipe se mostram inseguros por terem que passar por Samaria, mas Jesus diz que não há o que temer. Maria diz sentir falta de sua irmã. Sula recebe a visita de Laila. Jairo e Simão Fariseu não socorrem o homem atacado pelos bandidos.



Caius aceita acompanhar Salomé até o rio Jordão. Petronius estranha o soldado com as nobres. Bina, a serva de Herodíade, pede para ser batizada por Batista. O homem atacado pelos bandidos recebe a ajuda de um samaritano. Efraim tenta saber notícias de Asisa e Laila, mas é destratado por Mirian. Jesus, André e Filipe encontram com o samaritano e o homem atacado. Simão Fariseu e Jairo seguem viagem sem culpa. Sula agradece a visita de Laila. Petronius manda Caius se afastar das jovens. Bina é batizada por Batista e rouba um fio de cabelo dele. O samaritano mais uma vez é gentil com o homem atacado.



Maria e Mirian expulsam Efraim de casa. Asisa pressiona Mateus sobre os tributos cobrados. Salomé chega até o rio Jordão e pede para falar com Batista. A serva Bina os observa. No Tanque de Betesda, Ami, o paralítico, tem esperança em um dia ser curado. Barrabás pede para fazer uma proposta a Dimas e Gestas. Maria diz que não devem agir com violência contra Efraim.



Salomé se revolta contra as palavras de Batista sobre sua mãe. Sula recebe Zebedeu e os filhos. Heitor e Judas Iscariotes ajudam Antipas a fugir do palácio. Bina encontra Herodíade e fala sobre o encontro de Salomé com Batista. Maria se emociona ao reencontrar Jesus.